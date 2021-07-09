СМИ: Убийцы президента Гаити рыскрыли имя организатора нападения

Фото: EPA

Задержанные властями Гаити американцы рассказали, что нападение на президента Гаити Жовенеля Моиза организовал иностранец. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Ранее на допросе задержанные американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан заявляли, что целью нападения на резиденцию Жоневеля Моиза был его арест, а не убийство. Они также отмечали, что не находились в резиденции в момент убийства, а работали переводчиками.

В газете уточнили, что Солаж ранее работал в охране посольства Канады в Гаити. При этом о Жозефе Венсане не удалось узнать никаких подробностей.

На допросе Венсан сообщил, что организатором нападения был некий иностранец Майк. Венсан рассказал судье, что, как и Солаж, эту работу он нашел в интернете.

Напомним, что нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью. В результате атаки президент и его жена погибли. После случившегося на территории страны сроком на 15 дней введено военное положение. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения. Именно их показаниями поделился судья. На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента.