Ушел из жизни один из основателей компании Intel Гордон Мур

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Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер на 95-м году жизни. Об этом говорится в субботу, 25 марта, в официальном заявлении компании.

Как указали в Intel, Гордон Мур ушел из жизни в пятницу, в последние минуты он находился в окружении своих родственников у себя дома на Гавайях. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что Мур во многом определял развитие всей технологической отрасли, передает ТАСС.

— Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие, — добавил Гелсингер.

Всемирно известная компания Intel появилась в 1968 году. Ее основателями стали Гордон Мур и Роберт Нойс. Intel стала одним из ведущих поставщиков микропроцессоров во всем мире. Мур работал там 38 лет и закончил карьеру только в 2006 году.

Год назад американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, решила приостановить деятельность в России. Причиной стало проведение специальной военной операции на Украине. В России в этой компании на тот момент было трудоустроено порядка 1,2 тысячи человек.