Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России

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Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 6 апреля.

— Мы немедленно приостановили все деловые операции в России, — говорится в сообщении.

На данный момент Intel занимается вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России, передает РИА Новости.

4 марта компания Intel сообщила о приостановке поставок своей продукции на территорию России и Белоруссии. Такое решение было принято в силу того, что в организации «осуждают спецоперацию России на Украине».

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

Так, 29 марта власти страны заявили, что ряд специалистов, занятых в сфере информационных технологий, получит отсрочку от армии. Отсрочка будет положена гражданам до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года.