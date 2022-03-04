Компания Intel остановила поставки продукции в Россию и Белоруссию

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Американская компания Intel приняла решение приостановить поставки своей продукции на территорию России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили на сайте холдинга.

— Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом, — говорится в заявлении.

В компании также сообщили, что «осуждают спецоперацию России на Украине».

Накануне в компании IKEA сообщили о прекращении работы в России и Белоруссии, а также об этом заявил сервис по аренде жилья Airbnb.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

А ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «ВМ», что страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.