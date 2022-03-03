ИКЕА прекращает работать на территории России и Белоруссии

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В компании ИКЕА сообщили о прекращении работы в России и Белоруссии. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

— Группы компаний решили временно приостановить деятельность ИКЕА в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

The war in Ukraine has both a huge human impact and is resulting in serious disruptions to supply chain and trading conditions, which is why the company groups have decided to temporarily pause IKEA operations in Russia. Read our statement here: https://t.co/0ss6WrAHIM pic.twitter.com/ixJyyAifFX — IKEA (@IKEA) March 3, 2022

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в четверг, 3 марта. В компании уточнили, что поставки машин в РФ также приостановлены.

Страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.