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ИКЕА прекращает работать на территории России и Белоруссии

Полина Долганова

Общество
ИКЕА прекращает работать на территории России и Белоруссии
Фото: Pexels

В компании ИКЕА сообщили о прекращении работы в России и Белоруссии. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

— Группы компаний решили временно приостановить деятельность ИКЕА в России, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в четверг, 3 марта. В компании уточнили, что поставки машин в РФ также приостановлены.

Страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.

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