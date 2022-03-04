Сервис по аренде жилья Airbnb приостанавливает деятельность в России

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Сервис по аренде жилья Airbnb принял решение приостановить свою работу на российской и белорусской территориях. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил генеральный директор компании Брайан Чески.

— Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии, — написал он на своей странице в Twitter.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus — Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022

Накануне в компании IKEA сообщили о прекращении работы в России и Белоруссии.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что американские компании Apple и Google при необходимости смогут заблокировать смартфоны россиян. Однако этот шаг фактически будет означать акт агрессии и возможен только в случае нападения на нашу страну.

По его словам, удаленная блокировка смартфонов на операционных системах iOS и Android (разработаны Apple и Google соответственно — прим. «ВМ») технически вполне осуществима, хотя подобных прецедентов в мире еще и не было. При этом отключение функции автоматического обновления на телефоне никак не поможет избежать потенциальной блокировки.