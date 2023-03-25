В США взорвалась шоколадная фабрика

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В США, в штате Пенсильвания прогремел мощный взрыв на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил телеканал ABC и обнародовал рассказы очевидцев.

По данным канала, мощный взрыв прогремел внутри одного из производственных зданий. После этого фабрику охватил сильный пожар. Сейчас на место приехали пожарные, они борются с огнем. Один корпус уже рухнул, внутри могут находиться люди.

Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Очевидцы говорят, что ранения получили большое количество человек, и как минимум шестеро остаются пропавшими без вести, сообщает телеканал.

На гидрометаллургическом заводе «Молирен» в городском округе Шатура 23 января произошел взрыв. Пожар случился в доме № 3а на улице 2-й Пятилетки в городе Рошаль. На предприятии загорелась алюминиевая пыль, в результате чего прогремел хлопок и последующее возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадал один человек, его госпитализировали.