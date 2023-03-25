«Коммерсант»: Роскомнадзор предлагает ограничить анонимность в интернете

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Роскомнадзор предлагает задействовать оборудование, установленное у провайдеров по закону о суверенном рунете, чтобы ограничить доступ пользователей к средствам анонимизации. Об этом в субботу, 25 марта, сообщило издание «Коммерсант».

В статье говорится, что российское ведомство уже разработало соответствующий проект. Он предлагает внести в число угроз, которые нужно отслеживать, сайты для анонимизации в Сети. Речь идет о тех сервисах, которые дают возможность регистрации с виртуального номера телефона. Газета сообщает, что если такой проект одобрит правительство, он может вступить в силу в марте 2024 года.

Мессенджеры в России идентифицируют каждого пользователя еще с 2019 года. Чаще всего при этом используется номер телефона. В РФ номера мобильников не оформляются анонимно. Однако сохраняется доступ к сайтам, которые дают возможность регистрации через виртуальные номера. В Роскомнадзоре сочли, что это нарушение безопасности интернета в России, пишет «Коммерсант».

VPN-ресурсы, которые откажутся предоставлять данные отечественным спецслужбам, должны быть заблокированы на территории России. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он отметил, что контроль за этим вопросом в России нужно усилить. Тем не менее, большинство компаний, которые предоставляют услуги VPN, так или иначе уже взаимодействует со специальными службами, подчеркнул Свинцов.