В Госдуме назвали условие для блокировки VPN-сервисов в России

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VPN-ресурсы, которые откажутся предоставлять данные отечественным спецслужбам, должны быть заблокированы на территории России. Об этом во вторник, 14 марта, заявил зампред Комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов.

По его мнению, в стране необходимо усиливать контроль по этому вопросу.

— Насколько мне известно, большая часть компаний, предоставляющих услуги, тем или иным образом уже взаимодействует с нашими специальными службами. Что касается тех, которые отказываются взаимодействовать, я думаю, что при наличии необходимости такие сервисы могут блокироваться на территории Российской Федерации, — сказал он.

Информационную структуру РФ необходимо обезопасить в условиях гибридного вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО, цитирует парламентария радиостанция «Говорит Москва».

В ноябре 2022 года «Лаборатория Касперского» прекратила работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection на территории России. Платная версия сервиса была доступна до конца декабря текущего года, бесплатная перестала работать 15 ноября.

Доцент кафедры «интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как проверить качество VPN-сервиса. По его словам, эффективность обеспечения конфиденциальности данных при использовании такого вида сервисов можно проверить путем поиска данных о своем IP-адресе в Сети, в частности, смог ли VPN скрыть ваше текущее местоположение.

Популярные браузеры могут перестать работать в России. У пользователей старых версий Windows могут возникнуть проблемы с выходом в интернет. Это связано с тем, что от поддержки таких версий отказались крупные мировые разработчики (в том числе Google, Opera и Mozilla). Могут ли пользователи столкнуться с трудностями и как лучше действовать при возникновении проблем, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.