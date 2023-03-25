Категорически запрещено: диетолог Лазуренко объяснила, почему не стоит запивать еду

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Запивать пищу холодной водой категорически запрещено. Это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-диетолог, эндокринолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко.

По ее словам, во время пищеварительного процесса температура внутри ЖКТ становится выше, чем это бывает в обычном состоянии.

— После попадания пищи в желудок и кишечник внутри начинается усиленное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу, — пояснила она. — Ледяная вода притупляет эти процессы, поэтому еда не будет перевариваться и расщепляться на ферменты так, как это нужно.

Специалист обратила внимание, что людям с проблемами ЖКТ (при установленном диагнозе — прим. «ВМ») запивать еду нежелательно:

— Если у человека уже есть гастрит, гастродуоденит, синдром избыточного бактериального роста, раздраженного кишечника или дизбиоз, то в этом случае из-за жидкости часть продуктов просто не сможет усвоиться.

Если у человека нет проблем с ЖКТ, выбор напитков он делает индивидуально, но стоит помнить несколько важных правил, уверена врач:

— Кофе, сок, смузи и фреш — самостоятельная пища. Если человек запивает еду, к белкам, жирам и углеводам добавляется дополнительная порция углеводов. Готова ли к этому пищеварительная система, никто не знает.

Кроме того, она заметила, что эти напитки люди чаще всего пьют охлажденными, а это снижает пищеварительную активность ЖКТ.