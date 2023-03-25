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Восьмиклассник из Свердловской области получил две двойки и покончил с собой

Араз Салехов
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Восьмиклассник из Свердловской области получил две двойки и покончил с собой
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В Свердловской области ученик восьмого класса покончил с собой в день рождения матери. Об этом стало известно в субботу, 25 марта.

По словам учителей, учащийся пришел в школу в хорошем настроении. Но спустя три урока мальчик решил покинуть занятия, он получил две двойки по русскому языку. В подъезде своего дома школьник написал прощальное письмо матери.

При попытке самоубийства он получил серьезные травмы, его госпитализировали. Около часа медики боролись за жизнь школьника, в конце концов впавший в кому мальчик скончался.

Ни родные, ни преподавательский состав не знают, что подтолкнуло мальчика на такой поступок. По словам учителей, мальчику даже не высказывали претензий из-за полученных двоек, передает Telegram-канал Baza.

17 января на юго-западе столицы обнаружены тела двух подростков, которые свели счеты с жизнью. Трагедия произошла на улице Знаменские Садки. Погибли двое детей 2006 года рождения.

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