Заммэра Сергунина поздравила столичных специалистов с Днем работника культуры

Фото: Детская музыкально-хоровая школа № 106

В России 25 марта отмечается День работника культуры. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поздравила столичных специалистов с профессиональным праздником.

— В Год педагога и наставника хочется особо отметить тех, кто занимается творческим воспитанием молодого поколения Москвы. Среди преподавателей есть народные и заслуженные артисты России, известные деятели искусств, доктора и кандидаты наук. Поздравляю всех специалистов с Днем работника культуры. Благодарю вас за профессионализм и преданность своему делу, — сказала Сергунина.

Заммэра отметила, что сейчас в столице работают 150 учебных заведений, в которых дополнительно ведется творческое воспитание. Для этих целей в Москве трудятся шесть тысяч специалистов.

По итогам 2022 года 16 человек были награждены премией Министерства культуры в области музыкального искусства. Например, руководитель хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева Ирина Волосовцева стала лауреатом I степени в рамках конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Так, в канун праздничной даты 75-летний юбилей отметила заслуженный работник культуры Москвы, художественный руководитель и дирижер концертного хора «Вдохновение» детской музыкально-хоровой школы № 106 Ольга Скворцова. Ее подопечные стали лауреатами более десяти международных конкурсов.

Преподаватель детской школы искусств «С Т А Р Т» Николай Улинич создал собственную программу по истории архитектуры. В 2022 году его ученик Алексей Сорокин стал лауреатом I степени в рамках конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Педагог музыкальной школы имени Йозефа Гайдна Михаил Репка трудится на своем месте уже 13 лет, а его общий стаж превысил полвека. За это время он удостоился звания заслуженного артиста России и воспитал множество лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Помимо этого, в столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Городская творческая мастерская». Выступить здесь можно индивидуально или в составе команды, возраст при этом не важен.