Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заммэра Сергунина поздравила столичных специалистов с Днем работника культуры

Евгений Силаев
Общество
Заммэра Сергунина поздравила столичных специалистов с Днем работника культуры
Фото: Детская музыкально-хоровая школа № 106

В России 25 марта отмечается День работника культуры. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поздравила столичных специалистов с профессиональным праздником.

— В Год педагога и наставника хочется особо отметить тех, кто занимается творческим воспитанием молодого поколения Москвы. Среди преподавателей есть народные и заслуженные артисты России, известные деятели искусств, доктора и кандидаты наук. Поздравляю всех специалистов с Днем работника культуры. Благодарю вас за профессионализм и преданность своему делу, — сказала Сергунина.

Заммэра отметила, что сейчас в столице работают 150 учебных заведений, в которых дополнительно ведется творческое воспитание. Для этих целей в Москве трудятся шесть тысяч специалистов.

По итогам 2022 года 16 человек были награждены премией Министерства культуры в области музыкального искусства. Например, руководитель хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева Ирина Волосовцева стала лауреатом I степени в рамках конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Так, в канун праздничной даты 75-летний юбилей отметила заслуженный работник культуры Москвы, художественный руководитель и дирижер концертного хора «Вдохновение» детской музыкально-хоровой школы № 106 Ольга Скворцова. Ее подопечные стали лауреатами более десяти международных конкурсов.

Преподаватель детской школы искусств «С Т А Р Т» Николай Улинич создал собственную программу по истории архитектуры. В 2022 году его ученик Алексей Сорокин стал лауреатом I степени в рамках конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

Педагог музыкальной школы имени Йозефа Гайдна Михаил Репка трудится на своем месте уже 13 лет, а его общий стаж превысил полвека. За это время он удостоился звания заслуженного артиста России и воспитал множество лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Помимо этого, в столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Городская творческая мастерская». Выступить здесь можно индивидуально или в составе команды, возраст при этом не важен.

преподаватель Искусство Наталья Сергунина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте