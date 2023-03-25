Столичные службы начали готовить фонтанный комплекс «Годы войны» к открытию
Городские службы начали промывать фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса «Годы войны» на Поклонной горе, — сказал он.
В ходе работ специалисты очистят объект специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Как сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», работы должны завершить за неделю.
Накануне Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений. Специалисты отремонтируют несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы и многое другое.