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Столичные службы начали готовить фонтанный комплекс «Годы войны» к открытию

Араз Салехов
Город
Столичные службы начали готовить фонтанный комплекс «Годы войны» к открытию
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Городские службы начали промывать фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В преддверии открытия сезона фонтанов специалисты Комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса «Годы войны» на Поклонной горе, — сказал он.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В ходе работ специалисты очистят объект специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Как сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», работы должны завершить за неделю.

Накануне Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений. Специалисты отремонтируют несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы и многое другое.

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