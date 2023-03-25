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Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции

Араз Салехов
Общество
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции
Фото: Администрация президента РФ

В России нужно распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции в интернете. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились, — сказал он.

При этом политик подчеркнул, что ранее относился к пиратству отрицательно, однако нынешние обстоятельства изменили его точку зрения, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что американская стриминговая платформа Netflix во втором квартале 2022 года лишилась около миллиона платных подписчиков, несмотря на то что аналитики предрекали компании потери в размере двух миллионов платежеспособных пользователей. В апреле компания, лишившаяся 200 тысяч подписчиков на фоне ухода из России, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят около двух миллионов платных подписчиков.

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