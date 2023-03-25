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Москва, Долгопрудная аллея Карта всех событий

Москва выставила на торги 50 коммерческих помещений в Северном районе. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В пяти домах на Долгопрудной аллее можно приобрести 50 помещений на первых этажах под развитие бизнеса площадью от 48,7 до 267,8 квадратного метра. Они реализуются с выполненной черновой отделкой и современными коммуникациями, все помещения оборудованы отдельными входами, — сказал он.

Заявку на участие можно подать вплоть до 17 апреля, в торгах могут поучаствовать все желающие. Общая площадь реализуемых помещений составляет 6,6 тысячи квадратных метров. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, торги пройдут 25 апреля на торговой площадке «Росэлторг».

Накануне министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица выставила на аукцион 14 зданий и помещений со свободным назначением в пяти округах. Предприниматели могут использовать их для открытия магазинов, салонов, медицинских клиник, офисов, кафе, учреждений дополнительного образования, спортивных секций и других объектов.