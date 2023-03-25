Косметолог-эстетист объяснила, чем грозят уколы ботокса и филлеров до 30 лет

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Уколы ботокса и увеличение губ сегодня — распространенная услуга. Медсестра-эстетист Лиза Уолш назвала три причины, почему не стоит увлекаться этими косметологическими процедурами без показаний, особенно в молодом возрасте, пишет британский таблоид The Sun.

Морщинистые губы

Область губ — одно из первых мест, где проявляются признаки старения, так как кожа здесь эластична и склонна к образованию морщин.

Дермальный наполнитель, введенный в молодую кожу, может только ускорить процесс старения, предупредила медик. Он растянет ее, как следствие, потеряется эластичность. Врач сравнила это явление с обвисанием кожи после резкого похудения. Тело становится дряблым и не таким подтянутым, как раньше.

Иммунитет к ботоксу

Склонность к ботоксу с юных лет приведет к тому, что со временем он станет менее эффективным, предупредила специалист:

— Если вы начали колоть ботокс в возрасте двадцати лет и он был эффективен в течение 10 лет, позже, в возрасте 40–50 лет, когда наступит реальная необходимость в омолаживающих средствах, возможно, он перестанет действовать.

Этого может и не произойти, но риски активно обсуждаются сообществом врачей-косметологов.

Дисморфия тела

Увлечение косметологическими процедурами может навредить ментальному здоровью молодых людей, считает врач. А именно привести к дисморфии — расстройству психики, которое проявляется тем, что человек не принимает незначительный дефект или особенность тела и постоянно старается что-то в себе изменить:

— Они ожидают, что увеличение губ или инъекции ботокса сделают их счастливыми, и продолжают тщетно гоняться за этим идеальным образом.

Болезнь в основном встречается у подростков и совсем юных людей, но может затронуть все возрастные группы обоих полов. Врач призвала любить себя и принимать собственную индивидуальность.