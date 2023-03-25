Свыше 750 столичных учреждений культуры подключены к городской сети Wi-Fi

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Свыше 750 столичных учреждений культуры подключено к городской сети Wi-Fi. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На сегодняшний день в театрах, музеях, культурных центрах, детских музыкальных школах и школах искусств установлено более 5,5 тысячи точек доступа, — рассказал руководитель проекта «Городской вайфай» Департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Сеть рассчитана на большие нагрузки и обеспечивает доступ в интернет одновременно до 150 тысяч пользователей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, городскую сеть WI-FI развивают в Московском метрополитене — с начала открытия Большой кольцевой линии метро пассажиры воспользовались бесплатным Wi-Fi свыше 80 тысяч раз. В настоящее время бесплатный интернет работает в разных видах городского транспорта.