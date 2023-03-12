Пассажиры подключились к Wi-Fi на БКЛ метро свыше 80 тысяч раз

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала открытия Большой кольцевой линии метро пассажиры воспользовались бесплатным Wi-Fi на БКЛ свыше 80 тысяч раз. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Привычный для москвичей бесплатный вайфай заработал во всех вагонах метро на БКЛ с первых же дней. Только 1 марта к нему подключился каждый 11-й пассажир, а общий объем скачанных данных превысил 1500 гигабайтов, — сказал он.

В настоящее время бесплатный интернет работает в разных видах городского транспорта. Бесперебойный доступ к Сети на БКЛ обеспечивают свыше 200 базовых станций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».