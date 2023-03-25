Пожар на стройке рядом со зданием «Москва Cити» ликвидирован

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Строительные конструкции загорелись на Пресненской набережной у одного из зданий комплекса «Москва Cити», однако прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали открытое горение. Об этом в субботу, 25 марта, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

— Заявка на возгорание пришла в 13:58. Строительные конструкции загорелись по адресу Пресненская набережная, строение № 1, — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В настоящее время информации о пострадавших не поступало, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне в городе Арамиле в Свердловской области произошел пожар в научно-производственном комплексе. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться 110 человек.