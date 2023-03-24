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Научно-производственный комплекс загорелся в Свердловской области

Араз Салехов
Происшествия
Научно-производственный комплекс загорелся в Свердловской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В городе Арамиль в Свердловской области произошел пожар в научно-производственном комплексе. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в 08:23 по московскому времени на горячую линию поступила информация о пожаре в здании научно-производственного комплекса. Площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров.

Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться 110 человек. Как сообщает Telegram-канал МЧС России, на месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Накануне на территории Ярославского моторного завода начался пожар. Уточняется, что пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации. По прибытии специалистов на месте вызова наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании.

Через некоторое время пожарные полностью ликвидировали очаг возгорания.

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