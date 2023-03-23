Пожар на территории моторного завода в Ярославле ликвидировали

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Специалисты ликвидировали возгорание, которое произошло на территории Ярославского моторного завода. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Днем с предприятия поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Уточняется, что на площади 30 квадратных метров воспламенилось трансформаторное масло.

Пожарные ликвидировали возгорание. На работе предприятия и производственной деятельности инцидент не отразился, передает РИА Новости.

Из горящего здания специалисты спасли семь человек. Еще 218 человек эвакуировали представители администрации предприятия.

Пожарные ликвидировали возгорание в здании подстанции Тушинского машиностроительного завода. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электроподстанции.

Еще один пожар случился на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. Сообщалось, что на объекте воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.