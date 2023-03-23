Пожар начался на территории Ярославского моторного завода

Фото: Telegram / МЧС Ярославль

На территории Ярославского моторного завода в четверг, 23 марта, начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Уточняется, что пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации. По прибытии специалистов на месте вызова наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании.

— По уточненной информации происходит горение трансформаторного масла на площади 30 квадратных метров. Из горящего здания пожарными спасены семь человек, еще 218 человек эвакуированы администрацией объекта. В настоящее время пожар локализован, — передает Telegram-канал «МЧС Ярославль».

К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 52 человека.

Другой пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.