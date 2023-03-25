Собянин рассказал о работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при поддержке городских властей столичные предприниматели получили в банках почти 280 миллиардов рублей.

— Часто для роста организациям нужно брать кредит под поручительство или залог. Но выполнить условия банков могут не все: иногда у предпринимателей недостаточно своих активов для залога. Поэтому специально для поддержки компаний работает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, — отметил глава города.

Он также добавил, что за последние годы фонд предоставил 16 тысяч поручительств на общую сумму в 137 миллиардов рублей. Только за прошлый год таким образом было выдано около 50 миллиардов рублей.

Собянин также рассказал, что больше 50 процентов получателей кредитов с поручительством фонда в 2022-м неминуемо столкнулись бы с отказом кредитных организаций без такой гарантийной поддержки.

Чтобы получить информацию о господдержке, нужно обратиться в Консультационный центр фонда, где профильные специалисты подробно расскажут про схему финансирования, написал Собянин в Telegram-канале.

На Портале поставщиков Москвы уже был размещен миллион оперативных закупок, рассказал Собянин. Свыше 90 процентов поставщиков на ресурсе являются представителями малого и среднего бизнеса.

В качестве лидеров среди регионов по закупкам по потребностям числятся: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.