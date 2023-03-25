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Переданные раритеты участника ВОВ представили в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Переданные раритеты участника ВОВ представили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках проекта «Крупным планом» в Музее Победы в субботу, 25 марта, впервые были представлены раритеты, недавно переданные в музейные фонды. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Так, жительница столицы Юлия Колдаева отдала в дар музею вещи, принадлежавшие ее отцу Николаю Бархатлеву. Среди ценнейших раритетов оказались фотографии, документы, а также трофейные предметы времен советско-японской войны.

Коренной москвич Николай Бархатлев после окончания 345-й школы, в 1940 году, был призван в Красную армию и нес службу в Забайкальском военном округе. После начала Великой Отечественной войны он продолжил служить на Дальнем Востоке.

Уже в 1942 году, будучи в звании сержанта, Бархатлев командовал зенитным орудием. В августе 1945-го он участвовал в боевых действиях на Забайкальском фронте против японских милитаристов.

В музее выставлены краги и пряжка парадного офицерского ремня японской армии, а в тач-экране загружены оцифрованные фотографии и документы.

Во Всемирный день театра Музей Победы организует онлайн-программу, в рамках которой 27 марта все желающие смогут ознакомиться с уникальными экспонатами.

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