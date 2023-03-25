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Как заказать рецептурные лекарства с доставкой на дом

Марьяна Шевцова

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Общество
Как заказать рецептурные лекарства с доставкой на дом
Москвичка Александра Кунтина получила лекарства, заказанные онлайн / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Крупный аналитический центр привел данные, согласно которым Москва стала одним из лидеров среди онлайн-покупок рецептурных лекарств. «Вечерняя Москва» узнала, как заказать препараты с доставкой на дом.

В некоторых регионах России 1 марта стартовал пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В утвержденный Министерством здравоохранения перечень разрешенных для дистанционной реализации медикаментов вошли 904 препарата.

Нет в списке снотворных и седативных средств, антидепрессантов и препаратов для прерывания беременности. Также под запретом наркотические, психотропные препараты и лекарства, в которых доля этилового спирта составляет более 25 процентов. Нельзя купить онлайн радиофармацевтические, иммунобиологические средства, медикаменты, производящиеся в аптеках и для хранения которых нужны специфические условия. Чтобы заказать лекарство онлайн, нужен электронный рецепт от врача. Такие выдают во всех поликлиниках Москвы.

— С момента начала реализации проекта уже выписано более 35 миллионов рецептов с QR-кодом, — сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

Рецепт появится в вашем личном кабинете электронной медкарты. Делая заказ в аптеке, вам нужно будет указать его идентификационный номер. Для курьеров, которые будут приносить лекарства, правительство Москвы разработало новое приложение «ЕМИАС.Курьер». Прежде чем отдать заказ клиенту, доставщик считает QR-код рецепта через приложение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ:

— В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема.

КСТАТИ

В январе 2023 года заводы Москвы увеличили выпуск лекарственных средств в 2,2 раза. Они выпускают антибиотики, вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний.

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