Эксперт Беспалов назвал опасные последствия ремонта медтехники неоригинальными запчастями

Фото: Светлана Колсокова / Вечерняя Москва

В России предложили разрешить ремонт медицинской техники неоригинальными запчастями. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал «Вечерней Москве», какими сложностями для обслуживания оборудования это может обернуться в будущем.

По словам специалиста, в дальнейшем, после снятия санкций, поставщики и обслуживающие компании могут отказаться ремонтировать ее по гарантии.

— Рано или поздно ситуация с ограничениями закончится. Поставщики оригинальных запчастей и компании, которые занимаются обслуживанием этого оборудования, будут возвращаться. Они могут сказать, что отказываются обслуживать медицинскую технику в связи с вмешательством в их работу. Она не будет подлежать гарантированному обслуживанию. Но это виртуальный и весьма отдаленный риск, — считает Беспалов.

До этого эксперт рассказал «ВМ», как ремонт медтехники неоригинальными запчастями скажется на качестве помощи. Он отметил, что ремонт медицинской техники неоригинальными запчастями является вынужденной мерой из-за санкций в отношении нашей страны.