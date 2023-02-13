«Терять уже нечего»: как ремонт медтехники неоригинальными запчастями скажется на качестве помощи

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Росздравнадзор предложил разрешить в России ремонт медицинской техники неоригинальными запчастями. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, почему приняли такое решение и как оно повлияет на качество медпомощи.

По словам специалиста, ремонт медицинской техники неоригинальными запчастями является вынужденной мерой из-за санкций в отношении России.

— В связи с рядом санкционных ограничений в отношении отдельного оборудования и запчастей к нему есть проблема с доставкой данной продукции в РФ. Приходится выбирать: либо полностью остановить это оборудование и не предоставлять медицинскую помощь, либо ремонтировать неоригинальными запчастями, — пояснил Беспалов.

Эксперт уверен, что в данной ситуации, когда мы не можем завезти нужные запчасти, нужно найти альтернативу.

— Это априори лучше, чем оставить россиян без медицинских обследований и лечения. Терять уже нечего, — считает специалист.

Кроме того, собеседник «ВМ» отметил, что при грамотном контроле за ремонтом медтехники неоригинальными запчастями рисков быть не должно.

— Я считаю, что качество медицинской помощи не должно стать хуже. Эта система должна быть выстроена с учетом контроля за работой медоборудования с неоригинальными запчастями. Поставщики должны нести ответственность за него. Но если все эти меры проработать, то проблем не возникнет, — подчеркнул Беспалов.

Ответственность за качественную работу медтехники будет нести организация, которая поставит новые запчасти, добавил эксперт.

— Пока не понятно, как эта ответственность будет юридически оформляться. Эти моменты нужно прорабатывать и учитывать при подготовке такой инициативы, — заключил специалист.