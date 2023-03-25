Мэр Краснодара прокомментировал отмену концерта Ани Лорак

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что отмена концерта певицы Ани Лорак в региональном центре неизбежна из-за позиции артистки относительно спецоперации на Украине. Согласно афише, само выступление в городе было запланировано на понедельник, 27 марта.

— Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители, против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас, — выразил мнение Наумов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что ни один бизнесмен, актер или другой человек, имеющий определенную популярность, которые придерживаются подобной позиции относительно спецоперации, «не будут здесь зарабатывать».

В заключение глава города отметил, что он не может гарантировать, куда именно направятся заработанные артисткой деньги. Наумов предположил, что эти средства могут пойти на закупку снарядов и боеприпасов для тех, «кто воюет против наших ребят».

Певица родилась и начинала творческую карьеру на Украине. Однако после 2014 года Лорак не выступала на родине и постоянно проживала в России.

В октябре прошлого года стало известно, что концерты Лорак в Европе отменили по просьбе недовольных украинцев.