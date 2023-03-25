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Больше двух тысяч мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза за последние сутки. Как сообщило в субботу, 25 марта, агентство ANSA, речь идет о новом рекордном показателе.

Ночью 25 марта на остров прибыли 267 человек, а 24 марта — 1778. Центры приема мигрантов на острове не справляются с возникшим потоком людей.

В настоящее время они перегружены более чем в 4,5 раза. На данный момент там находится 1831 человек при максимальной вместимости в менее 400 мест, передает агентство.

Внимание к увеличению потока мигрантов, отплывающих к южным европейским берегам, в том числе из Туниса, привлекала в ходе прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Тогда она предупредила собравшихся на международной встрече, что если Тунис потерпит политический и экономический кризис, то резко возрастет вероятность гуманитарной катастрофы, в рамках которой стоит ожидать «наплыва до 900 тысяч беженцев».

Руководство Италии совместно с другими странами южноевропейского региона пытается добиться от Евросоюза единого масштабного плана по пресечению незаконной миграции и перевозок людей по морю, которые нередко ведут к гибели мигрантов.

Наплывы мигрантов в европейских странах происходят из-за конфликтов, которые спровоцировал Запад, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В качестве примеров таких ситуаций парламентарий назвал вооруженные конфликты и госперевороты в Ираке, Сирии, Ливии, Украине и Афганистане.