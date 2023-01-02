Пушков обвинил западные страны в миграционном кризисе в Европе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в воскресенье, 1 января, заявил, что наплывы мигрантов в европейских странах происходят из-за конфликтов, которые спровоцировал Запад.

В качестве примеров таких ситуаций парламентарий назвал вооруженные конфликты и госперевороты в Ираке, Сирии, Ливии, Украине и Афганистане.

Политик подчеркнул, что Франция уже «сдалась» под напором мигрантов, а Великобритании справиться с вышеуказанной проблемой не помогает даже выход из Евросоюза и отказ от квот на мигрантов. Об этом Пушков написал на своем канале в Telegram.

Накануне военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что на фоне энергетического и экономического кризиса в Европе может начаться гражданская война. Из-за этого европейцы будут уезжать в более стабильные страны, например, в Российскую Федерацию.

Специалист также предположил, что власть в Европе может перейти к Турции, так как на европейском континенте развита мощная сеть турецкой агентуры.