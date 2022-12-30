Военный аналитик Прохватилов спрогнозировали новую войну в Европе

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На фоне энергетического и экономического кризиса в Европе может начаться гражданская война. Из-за этого европейцы будут уезжать в более стабильные страны, например, Российскую Федерацию. Такое мнение высказал военный аналитик Владимир Прохватилов.

— Великобритания, которая вышла из Европейского союза, заинтересована в его максимальном ослаблении, как и Соединенные Штаты. Америка организовала энергетический кризис, заставив отказаться от дешевых нефти и газа из России. Отсюда все и пошло: отключения веерные, удорожание. Весь европейский бизнес и промышленность уходят в Штаты. Это дестабилизирует социальную ситуацию в Европе. Это будет внутриевропейская гражданская война. Куда побегут европейцы? Не исключаю, что в Россию. Где, может, и не так стабильно, как в СССР, но никаких гражданских войн нет, — заявил он.

По его словам, во многих европейских государствах уже складывается сложная ситуация.

— Различные мигранты уже громят Париж. Веерные отключения начались по всей Европе, во Франции и, кажется, даже в Швейцарии. В Великобритании вообще люди замерзают, — отметил аналитик в беседе с порталом Ura.ru.

Прохватилов предположил, что власть в Европе может перейти к туркам, так как там мощная сеть турецкой агентуры.

ФРГ, которая стремится заместить поставки энергоресурсов из России, рискует оказаться во власти Катара. На это указывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Об этом сообщило издание Die Welt.