Welt: Германия рискует оказаться во власти Катара из-за отказа от газа из России

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ФРГ, которая стремится заместить поставки энергоресурсов из России, рискует оказаться во власти Катара. На это указывают «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. Об этом сообщило издание Die Welt.

В статье отмечается, что энергетический кризис придал новую силу странам Персидского залива, включая Катар, который является одним из самых крупных экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). В этом году европейские политики много раз приезжали в регион для заключения контрактов на поставки ресурсов.

Но Европа, которая пытается уменьшить долю РФ в поставках энергоресурсов, теперь попадает «из огня да в полымя», говорится в материале Die Welt. После начала расследования коррупционного дела в отношении бывшей заместителя главы Европарламента (ЕП) Евы Кайли, который связан с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП попытался запретить на время следствия доступ туда катарских лоббистов. После этого эмират «в неприятной манере» показал, какой властью обладает. Катарский дипломат назвал попытку приостановить сотрудничество Дохи с ЕП «дискриминационной» и заявил, что такой шаг может оказать негативное влияние на отношения и поставки газа.

— Таким образом, маленький эмират откровенно угрожает Европе перекрыть газовый кран, — сказано в публикации портала.

Немецкие компании совсем недавно подписали контракты с Катаром на поставку двух миллионов тонн СПГ с 2026 года, поэтому теперь «правительство ФРГ дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».

15 декабря Европейский центральный банк предположил сохранение поставок газа из России в Евросоюз в 2023 году на текущем уровне.