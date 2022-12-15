ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) предполагает сохранение поставок газа из России в Евросоюз в 2023 году на текущем уровне. Об этом говорится в прогнозе ЕЦБ, опубликованном в четверг, 15 декабря.

— Декабрьский базовый сценарий предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14 процентов от их среднего уровня в 2017–2021 годах, — говорится в документе.

Закупку российского сжиженного природного газа продолжает также Германия и другие страны ЕС. Согласно данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что группа из 12 стран ЕС выступила с требованием о значительном снижении потолка цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из России.