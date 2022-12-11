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ZDF: Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский СПГ

Араз Салехов
В мире
ZDF: Германия и другие страны ЕС продолжают закупать российский СПГ
Фото: flickr/minoritenplatz8

Германия и другие страны ЕС продолжают закупку российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.

Вице-президент Института Стефан Коотс заявил, что российский СПГ сначала поступает в Бельгию, а уже после — в Германию. По его словам, объемы поставок составляют около пяти миллиардов кубических метров в год — этот показатель достигает около пяти процентов от потребностей страны в газе.

Согласно данным энергокомпании ICIS, на сегодняшний день 13 процентов европейского импорта СПГ поступает из России. При этом его странами-покупателями в первую очередь являются Франция, Нидерланды и Бельгия, сообщают «Известия».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что группа из 12 стран ЕС выступила с требованием о значительном снижении потолка цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из России.

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