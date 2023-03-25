Из перечня жизненно необходимых: опасно ли прекращение поставок препарата для диабетиков «Оземпик» в Россию

Фото: Pexels

Компания Novo Nordisk сообщила о планируемом прекращении поставок препарата «Оземпик», используемого в лечении диабета. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, отметив, что лекарство продолжат поставлять в Россию до конца года. О том, есть ли в России аналоги «Оземпика» и чем может быть чревато его исчезновение, «Вечерней Москве» рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

По его словам, «Оземпик» не так часто использовался в лечении диабета.

— Уход препарата ничего хорошего для пациентов и системы здравоохранения не несет. «Оземпик», конечно, нужен. Однако это довольно нишевый препарат и в лечении диабета используется в очень ограниченном числе случаев, — пояснил Беспалов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что у «Оземпика» есть непрямые аналоги на российском рынке, имеющие аналогичное действующее вещество. Таких лекарств в продаже минимум четыре.

Беспалов обратил внимание, что «Оземпик» также часто применялся с другими целями.

— Этот препарат очень активно использовался не только для лечения сахарного диабета, но и для снижения веса. Однако это побочный эффект, в инструкции такого показания нет, — заметил эксперт.

Объемы нецелевого использования «Оземпика» даже опережали объемы использования по показаниям, подчеркнул специалист. Однако для таких целей этот препарат также можно заменить на аналоговый.

Если поставщики грамотно отреагируют на прекращение поставок «Оземпика», болеющие сахарным диабетом могут не ощутить дефицита, отметил специалист.

— После исчезновения этого препарата ситуация может быть напряженной для тех пациентов, которые его применяли по прямым показаниям. Но, может быть, вообще никаких проблем не возникнет, если поставщики аналогов увеличат объемы поставок. Тем более что речь идет о небольших величинах: десятки тысяч упаковок — не миллионы, — заключил Беспалов.