Песков оценил идею Медведева по скачиванию пиратского контента

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете.

— Мы же имеем дело с пиратами — те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься, — отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли он сам торрентами, чиновник признался, что не умеет это делать самостоятельно. При этом Песков добавил, что ему скачивают фильмы подобным образом, передает ТАСС.

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Речь идет о словах Медведева, который призвал бесплатно пользоваться продукцией иностранных онлайн-кинотеатров и других похожих сервисов, ушедших с российского рынка.

По мнению политика, таким образом удастся нанести этим компаниям «урон». При этом Медведев подчеркнул, что ранее относился к пиратству отрицательно, однако нынешние обстоятельства кардинально изменили его точку зрения.