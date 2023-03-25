Дочь Иосифа Пригожина призналась, что начала подрабатывать в такси

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Старшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина, модель Даная Пригожина рассказала в социальных сетях, что начала подрабатывать водителем такси.

По словам девушки, такое решение она приняла из-за того, что ее супруг Евгений, работающий в полиции, неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы. Из-за этого она настояла на том, чтобы муж оформил больничный и спокойно восстановился.

Пригожина также развивает свой блог в социальных сетях, где продает рекламу. Помимо этого, она иногда занимается организаторской деятельностью. Подработка же в такси является лишь временной мерой, подчеркнула модель.

Даная Пригожина — старшая дочь и второй ребенок продюсера Пригожина от первого брака. Год назад девушка вышла замуж.

Сам продюсер на торжественной церемонии не присутствовал, поскольку не хотел встречаться с экс-супругой. По этой причине он просто передал молодоженам деньги в качестве подарка. В августе прошлого года у молодой пары родился сын Даниэль.

В январе стало известно, что сын и дочь Пригожина Дмитрий и Даная лишились двух квартир в столице.