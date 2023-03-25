В Германии заявили о «следе России» во взрывах на «Северных потоках»

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Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» может вывести на «российский след». Об этом в субботу, 25 марта, сообщило немецкое онлайн-издание T-online со ссылкой на неподтвержденные анонимные источники.

Авторы расследования утверждают, что не менее трех «подозрительных кораблей» покинули военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября 2022 года, то есть незадолго до взрывов, произошедших 26 сентября.

В статье также говорится, что подразделение Военно-морского флота России якобы действовало в районе места взрывов «под строгим прикрытием», не передавая сведений о своем местоположении.

На судах, пишет издание, якобы могло находиться специальное оборудование, необходимое для установки взрывных устройств.

T-online также выложило в Сеть скриншот релиза Министерства обороны России, в котором 21 сентября говорилось, что пловцы отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы.

Авторы публикации утверждают, что важнейшим в проведении операции якобы должен был стать корабль для транспортировки подводных лодок СС-750. Данное судно на регулярной основе участвует в учениях, во время которых моделируются аварии на морском дне.

На борту судна, следует из материала, якобы находилась мини-субмарина АС-26, которая при чрезвычайной ситуации эвакуирует экипаж. Данный вид подводного транспорта оснащен специальными захватными механизмами, которые могут перемещать под водой грузы весом до полуцентнера.

При этом авторы текста сообщили, что данную теорию не прокомментировали ни немецкие, ни датские, ни шведские следователи, ни НАТО.

Расследователи также признали, что на сегодняшний день уголовное дело о взрывах по-прежнему остается нераскрытым, а сведения о якобы причастности России основаны только на предположениях, передает T-online.

США рассматривали возможность организации взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с 2021 года, заявил журналист Сеймур Херш.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.