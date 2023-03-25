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Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на северо-западе Москвы
Москва, улица Нижние Мнёвники, 37А Карта всех событий
Автомобиль марки Audi попал в ДТП в районе Хорошево-Мневники. Об этом в субботу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», машина врезалась в мачту освещения, в результате чего водитель погиб. Трагедия случилась в районе дома № 37а на улице Нижние Мневники.
Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось накануне на северо-востоке Москвы. Так, на Мурановской улице водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода, шедшего по тротуару.
8 марта смертельная авария произошла на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Под колеса автомобиля попал сотрудник ЦОДД. Мужчина погиб на месте.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя мыть голову 28 марта Народный календарь. Почему нужно быть осторожнее с ножами 27 марта Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь Народный календарь. Как определить погоду по поведению птиц 24 марта
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