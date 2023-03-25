Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на северо-западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, улица Нижние Мнёвники, 37А Карта всех событий

Автомобиль марки Audi попал в ДТП в районе Хорошево-Мневники. Об этом в субботу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», машина врезалась в мачту освещения, в результате чего водитель погиб. Трагедия случилась в районе дома № 37а на улице Нижние Мневники.

Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось накануне на северо-востоке Москвы. Так, на Мурановской улице водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода, шедшего по тротуару.

8 марта смертельная авария произошла на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Под колеса автомобиля попал сотрудник ЦОДД. Мужчина погиб на месте.