Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на северо-западе Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на северо-западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Нижние Мнёвники, 37А Карта всех событий

Автомобиль марки Audi попал в ДТП в районе Хорошево-Мневники. Об этом в субботу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», машина врезалась в мачту освещения, в результате чего водитель погиб. Трагедия случилась в районе дома № 37а на улице Нижние Мневники.

Еще одно ДТП со смертельным исходом случилось накануне на северо-востоке Москвы. Так, на Мурановской улице водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода, шедшего по тротуару.

8 марта смертельная авария произошла на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Под колеса автомобиля попал сотрудник ЦОДД. Мужчина погиб на месте.

Транспорт Район Хорошево-Мневники Москва Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте