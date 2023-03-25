Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гостям Музея Победы представили хронико-музыкальную балладу

Евгений Жуков
Город
Гостям Музея Победы представили хронико-музыкальную балладу
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Хор «Фантазия» Детской школы искусств города Серова представил хронико-музыкальную балладу в Музее Победы в субботу, 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Музыкальная программа была бесплатной для всех желающих. Творческую программу хор посвятил 75-летию своего руководителя, заслуженного работника культуры России Анатолия Тушкова.

Артистический директор хора «Фантазия» Михаил Парфенов отметил, что возможность познакомить со своим творчеством горожан и гостей столицы для коллектива является большой честью.

— Нам очень приятно видеть среди зрителей и выпускников нашей школы искусств, которые приехали сюда из разных городов специально. В Год педагога и наставника выступление хора, посвященное творческому пути своего руководителя, для нас особенно значимо, — добавил Парфенов.

В исполнении юных артистов прозвучали произведения на стихи Владислава Крапивина, Евгения Евтушенко, Григория Поженяна и музыку Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой.

В дни школьных каникул в Музее Победы проходят экскурсионные программы и творческие мероприятия, их можно посетить до 26 марта. Ежедневно юные жители Москвы могут посетить экскурсии по трехмерным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Концерты Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте