Гостям Музея Победы представили хронико-музыкальную балладу

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Хор «Фантазия» Детской школы искусств города Серова представил хронико-музыкальную балладу в Музее Победы в субботу, 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Музыкальная программа была бесплатной для всех желающих. Творческую программу хор посвятил 75-летию своего руководителя, заслуженного работника культуры России Анатолия Тушкова.

Артистический директор хора «Фантазия» Михаил Парфенов отметил, что возможность познакомить со своим творчеством горожан и гостей столицы для коллектива является большой честью.

— Нам очень приятно видеть среди зрителей и выпускников нашей школы искусств, которые приехали сюда из разных городов специально. В Год педагога и наставника выступление хора, посвященное творческому пути своего руководителя, для нас особенно значимо, — добавил Парфенов.

В исполнении юных артистов прозвучали произведения на стихи Владислава Крапивина, Евгения Евтушенко, Григория Поженяна и музыку Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой.

В дни школьных каникул в Музее Победы проходят экскурсионные программы и творческие мероприятия, их можно посетить до 26 марта. Ежедневно юные жители Москвы могут посетить экскурсии по трехмерным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».