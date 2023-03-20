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Московских школьников пригласили в Музей Победы на весенних каникулах

Полина Пашкина
Город
Московских школьников пригласили в Музей Победы на весенних каникулах
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В дни школьных каникул в Музее Победы состоятся экскурсионные программы и творческие мероприятия, их можно посетить до 26 марта. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ежедневно юные жители Москвы могут посетить экскурсии по трехмерным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Гид расскажет ребятам об истории и продемонстрирует госпиталь, завод, библиотеку в блокадном Ленинграде и многое другое.

В выходные дни экскурсии по экспозиции будут проводить сверстники школьников в рамках проекта «Дети — детям». В пресс-службе подчеркнули, что ребят смогут заинтересовать особым творческим подходом к изложению фактов.

Кроме того, для юных посетителей подготовили множество квестов, мастер-классов и костюмированных экскурсий. Например, гости смогут принять участие в мастер-классе «Арсенал», где подержат в руках макеты оружия и проверят свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.

Кроме того, 23 марта в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы пройдет бесплатный показ мультфильма «Эрнест и Селестина: новые приключения». Для участия необходима предварительная регистрация.

25 и 26 марта юных жителей Москвы ждут музыкальные выступления. В них примут участие представители молодежного проекта «Журавли Победы». Также состоится хоровой спектакль.

21 марта в Музее Победы откроется выставка «Багровый рубеж». Проект приурочат к 80-летию окончания Ржевской битвы.

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