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Мероприятия к 45-летию поднятия флага ВМФ СССР на крейсере «Минск» прошли в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Мероприятия к 45-летию поднятия флага ВМФ СССР на крейсере «Минск» прошли в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошли памятные мероприятия, приуроченные к 45-летию поднятия флага ВМФ СССР на тяжелом авианосном крейсере «Минск». На торжественную церемонию собрались 80 ветеранов из состава первой команды, в том числе первый командир крейсера контр-адмирал Виктор Гокинаев. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Особенность этой встречи в том, что она проводится в период спецоперации. Это знаменательно для нас, потому что у многих моих бывших подчиненных родные и близкие находятся там, — рассказал Гокинаев.

На 45-й церемонии ветераны совершили торжественное построение, а затем возложили венок и цветы к Огню Памяти и Славы в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Знаменная группа почетного караула Минобороны РФ пронесла Военно-морской флаг. Контр-адмирал поблагодарил всех служащих, которые посетили мероприятие.

Хор «Фантазия» Детской школы искусств города Серова 25 марта представил хронико-музыкальную балладу в Музее Победы. Творческую программу коллектив посвятил 75-летию своего руководителя, заслуженного работника культуры России Анатолия Тушкова.

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