Музей Победы представил интервью с летчиком Решетниковым

Фото: Музей Победы

Героя Советского Союза Василия Решетникова не стало 20 марта, летчик умер в возрасте 103 лет. В память о нем Музей Победы представил видеозапись интервью с генерал-полковником авиации.

Беседу с летчиком записали сотрудники учреждения к 100-летию Решетникова. В интервью он рассказал о своей жизни: летчик поделился, как попал в авиацию и на каких самолетах летал, вспомнил своих сослуживцев и описал, как выполнял боевые вылеты.

Видеозапись размещена на сайте Музея Победы. Во время Великой Отечественной войны Решетников летал на бомбардировщике Ил-4.

Он участвовал в бомбардировках Берлина в августе 1941 года, а также в Сталинградской и Курской битвах. Званием Героя Советского Союза летчика удостоили в июле 1943 года.

После войны Решетников был командующим Дальней авиацией, заместителем Главнокомандующего ВВС СССР. Узнать больше о судьбе Героя Советского Союза и увидеть его портрет можно в мультимедийном зале Музея Победы «Лица Победы».

О смерти Василия Решетникова от сердечной недостаточности в понедельник, 20 марта, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Дата и место похорон Решетникова на данный момент неизвестны.