Конюхов и Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета воздушного шара

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Российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло побили установленный японскими пилотами Мичио Канда и Чикацу Какинума в 1994 году мировой рекорд дальности полета на воздушном шаре в 2368 километров.

В настоящее время изготовленный в России шар «Фосагро» летит со скоростью около 60 километров в час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте почти четыре тысячи километров.

— Своим полетом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели, — сказал Конюхов.

В пятницу, 24 марта, около 05:00 по московскому времени Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области.

Пилоты будут продолжать полет до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга — столицы Полярной авиации, говорится на сайте Конюхова.

Для старта экспедиции был выбран Кировск, так как это одна из самых северных и одновременно западных точек России, а движущиеся с Запада на Восток воздушные массы смогут пронести шар с путешественниками через всю страну в конечную точку маршрута — Красноярский край.

Пилоты планируют продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев расстояние от 2,5 до 3 тысяч километров.