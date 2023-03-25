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Карпин рассказал, подаст ли в отставку в случае поражения России от Ирака

Ирэна Колесова
Спорт
Карпин рассказал, подаст ли в отставку в случае поражения России от Ирака
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, собирается ли он подать в отставку, если его команда потерпит поражение от соперников из Ирака. Он заявил в субботу, 25 марта, что такой шаг с его стороны ничего не изменит.

— Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет, — рассказал Карпин корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сам товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта. Игра стартует в 18:00 в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена». В прошлый раз российская сборная встречалась с командой из Ирана, игра прошла 23 марта в Тегеране и закончилась вничью.

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба может вернуться в сборную России только после снятия санкций с национальной команды, сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин. После отстранения сборной России от международных соревнований в национальную команду перестали приглашать Дзюбу, а также выступающих за рубежом Алексея Миранчука и Александра Головина.

Футбол Ирак Валерий Карпин
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