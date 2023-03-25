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CNBC: американцы сняли со счетов около $100 млрд после краха SVB

Ирэна Колесова
В мире
CNBC: американцы сняли со счетов около $100 млрд после краха SVB
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

После краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB) жители США сняли со своих банковских счетов порядка 100 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC в субботу, 25 марта.

— Регуляторы вновь уверяют общественность в том, что финансовая система стабильна, а новые данные показывают, что клиенты сняли депозитов на сумму около 100 миллиардов долларов, — сообщает телеканал.

Заявление о том, что американская финансовая система остается на устойчивом уровне, прозвучало от экспертов Федеральной резервной системы (ФРС). Однако после сообщений о банкротстве SVB совокупная рыночная стоимость банков и финансовых компаний мира понизилась на 465 миллиардов долларов.

В целом за последнее время потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США сразу же заверили, что угрозы банковским вкладам американцев нет.

Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России, разбиралась «Вечерняя Москва».

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