Народный календарь. Что запрещено делать 29 марта, чтобы не стать бедным

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Православная церковь 29 марта почитает мученика Савина.

Согласно преданию, после захода солнца в этот день нельзя есть хлеб. Если вы ослушаетесь запрета, то можете потерять деньги и не найти возможности заработать в дальнейшем.

В этот день лучше не давать в займы, особенно вечером. Считается, что такие деньги не вернутся в дом и не принесут особой пользы тому, кто их взял. 29 марта не стоит ссориться и делить имущество, поскольку такие конфликты могут надолго затянуться и перерасти в длительные разбирательства.

Если в этот день человек совершит кражу, то его обязательно настигнет наказание, как бы он ни скрывался от правосудия. Люди издавна верили, что у такого человека глаза вытекут, если он поднимет их к небу.

Приметы погоды:

Если на Саввина тепло, то и весна будет теплой.

Облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.

Низкий уровень воды в реках — к неурожайному году, высокий — к мокрому лету.

Именины отмечают: Антон, Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Тимофей, Юлиан.