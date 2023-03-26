На улицы Израиля вышли более 600 тысяч протестующих

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Порядка 630 тысяч человек принимают участие в протестах против судебной реформы в Израиле, демонстрации охватили крупнейшие города страны. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает издание Times of Israel.

— Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером, — говорится в сообщении газеты.

Особенно массовые протесты охватили Тель-Авиве, там на улицы вечером субботы вышли порядка 300 тысяч человек. По некоторым данным, уже начались задержания.

Протесты в Израиле не утихают уже около 12 недель. Люди выступают против судебной реформы, которая проводится под эгидой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Согласно законопроекту, Верховный суд страны уже не сможет в полной мере влиять на приятие в Израиле законов, а правительство сможет контролировать назначение судей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден отложить визит в Лондон из-за отказа пилотов управлять самолетом с ним на борту. Отказ пилотов был также связан с планами главы кабинета министров по реорганизации израильской юридической системы. По некоторым данным, израильскому премьер-министру спустя несколько часов все-таки удалось вылететь в Великобританию.