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Telegraph: Израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию

Юлия Курганова
В мире
Telegraph: Израильские пилоты отказались доставить Нетаньяху в Британию
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов управлять самолетом с ним на борту. Об этом сообщило британское издание Telegraph.

Уточняется, что отказ пилотов связан с планами главы кабинета министров по реорганизации израильской юридической системы, которые вызвали массовые протесты.

— Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию, — рассказал изданию источник в правительстве Великобритании.

По сообщениям израильской прессы, Нетаньяху все же вылетит в Лондон в 4 часа утра по местному времени в пятницу, 24 марта, (03:00 по московскому времени), отказавшись от планов полета в четверг вечером, 23 марта.

Последние три месяца в Израиле не утихают многотысячные протесты против юридической реформы, которую в январе предложила право-религиозная коалиция Нетаньяху. Демонстрации охватили Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, Эйлат и другие крупные города.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху предложил помощь в урегулировании внутриполитических противоречий в еврейском государстве. Об этом 20 марта сообщили в пресс-релизе Белого дома.

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