Принц Эндрю решится на скандальные откровения в автобиографии

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Вслед за британским принцем Гарри на откровения с большой аудиторией решился и скандально известный принц Эндрю. Он хочет написать автобиографию, чтобы восстановить свою запятнанную репутацию, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, знакомые принца Эндрю всячески отговаривают его от затеи со скандальной публикацией. Они уже называют будущую книгу «Запасной 2.0». Это аналогия с недавно увидевшей свет автобиографией принца Гарри, которая так и называлась — «Запасной».

— Принц Эндрю хочет написать взрывную и откровенную автобиографию королевской жизни, получившую название «Запасной 2.0», чтобы попытаться восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, — говорится в сообщении издания.

Принц Эндрю оскандалился на весь мир, когда его обвинила в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре. Она заявила, что принц домогался ее в Лондоне, когда ей было всего 17 лет. По данным СМИ, сторонам все-таки удалось прийти к досудебному соглашению, но Эндрю до сих пор не признает своей вины. Букингемский дворец очень резко отреагировал на эту историю: Эндрю лишили почетных званий и королевского патронажа.

В Великобритании в марте в официальную продажу поступила автобиография принца Гарри под названием Spare («Запасной»). 415 страниц откровений знаменитого члена британской королевской семьи раскрывают тайны, которые на протяжении десятилетий были спрятаны от общества. Какими секретами сын короля Карла III потряс читателей и прессу и как это повлияет на знаменитую династию и монархию в целом, выясняла «Вечерняя Москва».